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FOTOS | ¿Cuántos idiomas hablan los hijos de Shakira?

A pesar de su corta edad, los hijos de Shakira dominan varios idiomas, ¡igual que su mamá que todos saben que es políglota! Te contamos en fotos cuáles son.

Por: Ana Patricia Pérez

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