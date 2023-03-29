VIDEO: Intentó robar a punta de pistola y ¡le voltearon la jugada!

¡No tuvo compasión! Delincuente dejó dos muertos por presunto asalto.

Este sujeto quería llevarse un buen botín de dinero asaltando una tienda y aparento ser un cliente más acercándose tranquilamente a pedir un producto. El empleado sospechó desde un inicio las intenciones del supuesto "cliente" por lo cual tomó sus precauciones. Cuando el delincuente se acercó para supuestamente pagar sacó una pistola y puso una bolsa en el mostrador insistiendo al vendedor que metiera el dinero de la caja, pero no contó con que el vendedor fue más rápido y ágilmente sacó una pistola.

Te puede interesar: ¡Jóvenes y delincuentes! Roban en segundos una joyería.

Muy valiente apuntó directamente al ladrón el cual salió del establecimiento tranquilamente como si nada hubiera pasado, pero sin un solo peso. Tal vez para la próxima pensará dos veces si quiere hacerlo o considerará otras técnicas de asalto, pero no hay duda de que el cajero fue muy valiente y astuto.