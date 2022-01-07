Mujer se quita el vestido para usarlo como cubrebocas. (VIDEO)

Desde hace mucho tiempo, en las plataformas de internet se han podido encontrar todo tipo de cosas virales, tal es el caso de una mujer entrando a una heladería en Argentina, quien acaparó la atención al utilizar su vestido como cubrebocas.

En el video se puede apreciar a un padre y a sus tres hijas, quienes se acercan al mostrador para hacer su pedido, pero en ese momento, entra una mujer en ropa interior con un vestido en mano para colocárselo como cubrebocas.

Te puede interesar: Joven llora al recibir juguete que siempre quiso de Reyes Magos. (VIDEO)

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de Argentina de Mendoza, durante Año Nuevo. De acuerdo con los medios locales, los trabajadores le exigieron a la mujer que se pusiera un cubrebocas, pero ella no quiso y les respondió.

No pidas mi mascarilla, me la estoy poniendo

El #Cubrebocas es primero, insólita situación se vivió anoche en una heladería de Godoy Cruz, en Argentina, una mujer que no llevaba #Cubrebocas se quito el #Vestido para usarlo de tapabocas, no la dejaban ingresar a comprar un helado. Video Marcelo Ortiz pic.twitter.com/fNfXXWicBN — Daniel Camargo (@DanyCamargo76) January 4, 2022

Al final lograron comprar su helado

Sin embargo, tras no lograr su objetivo con el vestido en la cara, tuvo que abandonar la tienda de helados después de que le negaron el servicio.

De acuerdo con el medio DailyMail, la mujer llegó a la heladería con otras 10 personas, de las cuales ninguno tenía cubrebocas. Sin embargo, se dice que el grupo de amigos finalmente pudo comprar 11 helados después de que alguien logró conseguir un cubrebocas.

Como era de esperarse, este video se volvió viral en redes sociales debido a la ocurrencia de la mujer al entrar semidesnuda y usar el vestido como cubrebocas.

También te puede interesar: Niña se disfraza de la reina Isabel y el resultado sorprende al mundo.

Por otra parte, otros usuarios no dudaron en enfatizar la reacción que tuvo el padre de las niñas que estaba en la heladería.

