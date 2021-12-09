Regresa dos millones de pesos y le dan una pala como recompensa.

Una de las mejores recompensas en la vida, es la satisfacción de hacer las cosas bien sin esperar nada a cambio.

Así lo demostró Luis Spanh, un hombre de Argentina, quien decidió devolver varios cheques que encontró en la calle y cuyo valor ascendía hasta los 2 millones de pesos argentinos.

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Sin embargo, en respuesta a su buena acción, la compañía que endosó los documentos le entregó a Luis una increíble recompensa: una pala.

Luis Spanh aseguró que encontró los dos cheques al portador por dos millones 170 mil pesos argentinos, equivalentes a 681 mil pesos mexicanos, mientras viajaba en la ruta 70 en camino al poblado de Santa Fe.

En un principio el hombre no revisó los montos, simplemente los guardó; sin embargo al darse cuenta del valor que tenían, decidió entregarlos. Además, comentó que lo primero que pensó fue que se trataba de un robo.

Revisé los tres primeros y no correspondían a ningún banco de acá, entonces creí que serían robados. Quería sacármelos de encima y no caer en problemas

La sorprendente recompensa

De acuerdo con medios locales, los cheques fueron emitidos por una compañía de herramientas, la cual para agradecerle al hombre su acción le entregó una pala.

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Tras esta situación, Luis reveló que pese a que está a punto de quedarse sin trabajo, no esperaba nada de ellos al devolver los cheques.

