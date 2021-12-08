Se libra de la policía tras fingir embarazo: era “panza normal”.

En una historia más de esas aventuras urbanas inexplicables, una joven iba a ser detenida por pegarle a una señora en el Metrobús, pero se libró de la policía tras fingir un embarazo, ya que era "panza normal".

La chica contó su historia a través de su página en Facebook ‘Tania Bazarcito’, donde relató que llevaba a su bebé en brazos cuando ocurrió la anécdota. “Me andaban llevando al Ministerio Público con todo y bendición por pegarle a una señora”, escribió.

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La historia de la neni "embarazada"

La neni se hizo viral por su travesía después de hacer una entrega, pues contó con varios memes cómo es que casi termina en la cárcel con su bebé por pegarle a una señora.

“Venía con mi bebé dormido”, dijo la joven quien se dirigía hacia su casa, pero tuvo que sentarse en el suelo con su bebé dormido en brazos.

Después una señora la pateó por rosarle el pie con la mochila.“'Tons' que me paro y con todo y mi bendición en brazos le meto un ‘ptzo’ con el codo en la cabeza”, narró la joven.

En el Metrobús, los usuarios llamaron a la policía y las bajaron a ellas y a tres testigos del transporte público. El oficial primero defendió a la mujer quien dijo tener varices en las piernas y pedía se fueran al MP.

Una testigo abogó por ella diciendo que la señora la había pateado “dos veces” y que eso era peligroso ya que tenía a su bebé en brazos y estaba “embarazada”.

Tras esa declaración la discusión pudo librarse de la policía, debido al humor con el que la neni relató su anécdota, su publicación se viralizó en redes sociales y fue compartida miles de veces.

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