Horacio Palencia habla sobre la acusación en su contra por plagio.

José Luis “N”, quien demandara hace cinco años a Horacio Palencia por presunto plagio del tema que hiciera famoso la Banda MS “Mi razón de ser” y hacerlo suyo, fue arrestado la semana pasada por desacato a la autoridad y no presentar las pruebas que lo acrediten como autor.

Leonardo Gilberto Ramírez Rivas, abogado de Palencia, reveló en exclusiva para Ventaneando que la detención de José Luis “N” se debió porque no presentó las pruebas pertinentes ante la autoridad ministerial en ocho ocasiones.

Cabe recordar que Horacio pagó un millón de pesos luego de haber sido vinculado a proceso, esto como medida cautelar para gozar de una libertad provisional. No obstante, el caso se encuentra en una etapa complementaria y esta terminará en septiembre.

Posteriormente, la Unidad de Investigación de Delitos de Autor y Propiedad Industrial tendrá que revisar la acusación porque no se acreditaron los elementos del delito por el que denunciaron a Horacio Palencia.

¿Qué dijo Horacio Palencia? El cantautor viajó a México y a su llegada fue abordado por un reportero de Ventaneando que le preguntó sobre la detención de José Luis Calderón Águila y sobre el caso en general.



En exclusiva, Palencia declaró que a él lo vincularon a proceso en el mes de marzo luego de que los abogados de Calderón Águila le dijeran al juez que tenían unas “pruebas en donde demostraban que el señor Calderón había compuesto esta canción antes que yo”.

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El también compositor señaló que en derechos de autor lo que más importa es la primera fijación y recalcó que su primera fijación la tuvo en el 2012 en una maqueta que él le envió a la Banda MS; sin embargo, los abogados de José Luis “N” aseguraron que éste había compuesto la canción antes que Palencia.

Con esas pruebas Horacio fue vinculado a proceso y tuvo que pagar un millón de pesos de fianza y su viaje a la CDMX se debió porque tuvo que ir a firmar a medidas cautelares como si fuera un “delincuente”.

“La Fiscalía en base a la ley le solicitó estas famosas pruebas, él presentó una hojita de papel que, pues cualquiera lo puede hacer, la haces la hojita, la escribes a máquina (…) le pones fecha de 2009, o sea, no tiene nada de peso, pero lo que sí tenía mucho es la minilaptop que él dice que tenía desde el 2009 y pues nunca, es la única prueba que tiene y nunca la presentó”, añadió.

Palencia aseguró que José Luis “N” le dio largas a la autoridad hasta en ocho ocasiones, caso contrario a él, ya que ha seguido todas las indicaciones que la autoridad le ha dado y ha entregado todo lo que le han solicitado y aseguró ha recibido premios por la canción y tiene contratos editoriales del tema “Mi razón de ser” desde un principio y ha recibido regalías por la misma.

Desafortunadamente el compositor mexicano dijo que ya se gastó más de lo que ha recibido por las regalías de la canción, pero ahora le toca defenderse para que se esclarezca todo y le quiten esa mancha en su currículum.