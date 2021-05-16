Horóscopo de hoy Aries domingo 16 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el dinero

Tiendes a la exageración, a la ostentación y a cierta extravagancia en este día, confías de sobremanera en tus posibilidades, lo que te hace propenso a tener pérdidas en los negocios y en los litigios, no te confíes, porque los arrepentimientos tardíos no funciona en las finanzas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la salud

Tu cuerpo físico es muy fuerte y resistente a las enfermedades, sin embargo, debes aprender a canalizar positivamente la agresividad, la ansiedad y el rencor, que muchas veces anidas en tu interior, porque a nadie le hace daño más que a ti mismo.