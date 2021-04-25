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Horóscopo de hoy Aries domingo 25 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Deberás ser más abierto e intuitivo, escucha los consejos de las demás personas, ellos también te quieren.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

No debe preocuparte el haber contado un secreto o una confidencia a una persona con la que tienes una amistad. Será muy discreta y no saldrá a la luz, pero si quieres asegurarte, utiliza la inteligencia para despistar con una información que la aleje del descubrimiento de la verdad.

Escucha a gente más joven o distinta a ti, y por muy descabellados que te parezcan sus comentarios u opiniones, no te burles de ellos.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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