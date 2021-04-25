Horóscopo de hoy Aries domingo 25 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Deberás ser más abierto e intuitivo, escucha los consejos de las demás personas, ellos también te quieren.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
No debe preocuparte el haber contado un secreto o una confidencia a una persona con la que tienes una amistad. Será muy discreta y no saldrá a la luz, pero si quieres asegurarte, utiliza la inteligencia para despistar con una información que la aleje del descubrimiento de la verdad.
Escucha a gente más joven o distinta a ti, y por muy descabellados que te parezcan sus comentarios u opiniones, no te burles de ellos.