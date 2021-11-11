Horóscopo de hoy Aries jueves 11 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Debes orar para sentirte más seguro.
Aries en el amor
Llega para ti el mensaje de Amor Eterno, obtuviste este mensaje debido a que en este momento alguien te envía su amor, la primera persona que venga a tu mente es aquella que sostiene estos pensamientos amorosos acerca de ti. Posiblemente has estado preocupado por una relación y esto simboliza la confirmación del Arcángel Miguel de que todo está bien. Encontrarás a tu alma gemela.
Date cuenta de que eres una persona capaz de ser amada aún cuando alguien te demuestre lo contrario. Un antiguo amor regresará a tu vida.
Aries y los Ángeles
Los Ángeles cuidan de tu ser amado y te ayudan con tus relaciones. Tu ser querido te está enviando un “Te amo” desde el cielo. Dios y los Ángeles te aman.
Oración: Ayúdame a percibir todo el amor que me rodea para sentirme seguro.