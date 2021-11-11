Horóscopo de hoy Aries jueves 11 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el amor

Llega para ti el mensaje de Amor Eterno, obtuviste este mensaje debido a que en este momento alguien te envía su amor, la primera persona que venga a tu mente es aquella que sostiene estos pensamientos amorosos acerca de ti. Posiblemente has estado preocupado por una relación y esto simboliza la confirmación del Arcángel Miguel de que todo está bien. Encontrarás a tu alma gemela.

Date cuenta de que eres una persona capaz de ser amada aún cuando alguien te demuestre lo contrario. Un antiguo amor regresará a tu vida.

Aries y los Ángeles

Los Ángeles cuidan de tu ser amado y te ayudan con tus relaciones. Tu ser querido te está enviando un “Te amo” desde el cielo. Dios y los Ángeles te aman.

Oración: Ayúdame a percibir todo el amor que me rodea para sentirme seguro.