Horóscopo de hoy Aries jueves 14 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Arcángel Miguel.
Horóscopo de hoy
Aries y los ángeles
El Arcángel Miguel sugiere que te has estado esforzando para crear, para poner algo de manifiesto. Trabaja para permitir, y entonces verás de verdad a la paciencia como una fuerza activa en el tiempo-distancia, entre la visualización y la manifestación.
Recuerda que 3 es el número que se encuentra detrás de toda manifestación, y esta es la virtud principal de las enseñanzas de Miguel Arcángel. Reflexiona sobre esto en quietud y silencio.