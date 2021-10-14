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Horóscopo de hoy Aries jueves 14 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Arcángel Miguel.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries y los ángeles

El Arcángel Miguel sugiere que te has estado esforzando para crear, para poner algo de manifiesto. Trabaja para permitir, y entonces verás de verdad a la paciencia como una fuerza activa en el tiempo-distancia, entre la visualización y la manifestación.

Recuerda que 3 es el número que se encuentra detrás de toda manifestación, y esta es la virtud principal de las enseñanzas de Miguel Arcángel. Reflexiona sobre esto en quietud y silencio.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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