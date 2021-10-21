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Horóscopo de hoy Aries jueves 21 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Conocerás nuevas personas, lugares y llegarán buenos proyectos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el trabajo
Oportunidades nuevas están surgiendo para ti, conocerás nuevas personas, lugares y llegarán buenos proyectos.

Aries y los Ángeles
Samael desea ayudarte cariñosamente, como la ansiedad suele preceder al cambio, te pide que invoques el poder de todos los Ángeles de la Atlántida para que te ayuden a llegar justo a tu destino. Después de que esto suceda de forma fructífera, puede que sea adecuado para ti librarte de antiguos proyectos, patrones, ideas o conocidos.

Aries en la vida
Es una época en la que el sol de la Fuente, te verá con vigor y te brindará bienestar. Saluda al amanecer y al día con amor, esperanza y alegría. Puedes cantar "Om Bhur Bhuva Svaha" (el inicio del famoso mantra Gayatri), para que nazcan nuevas energías.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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