Horóscopo de hoy Aries jueves 21 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el trabajo

Oportunidades nuevas están surgiendo para ti, conocerás nuevas personas, lugares y llegarán buenos proyectos.

Aries y los Ángeles

Samael desea ayudarte cariñosamente, como la ansiedad suele preceder al cambio, te pide que invoques el poder de todos los Ángeles de la Atlántida para que te ayuden a llegar justo a tu destino. Después de que esto suceda de forma fructífera, puede que sea adecuado para ti librarte de antiguos proyectos, patrones, ideas o conocidos.

Aries en la vida

Es una época en la que el sol de la Fuente, te verá con vigor y te brindará bienestar. Saluda al amanecer y al día con amor, esperanza y alegría. Puedes cantar "Om Bhur Bhuva Svaha" (el inicio del famoso mantra Gayatri), para que nazcan nuevas energías.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!