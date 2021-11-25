Horóscopo de hoy Aries jueves 25 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Protégete, eres particularmente sensible a las energías y emociones en este momento. Evita situaciones que expresen coraje y/o competitividad. Aléjate de los bares u otros lugares en donde se abuse de sustancias químicas, ya que puedes atraer más energías de baja vibración.

Mantén tus hábitos naturales, como conocerte a ti mismo y pasar más tiempo con personas gentiles. Lleva un cristal protector, como la Obsidiana negra. Asegúrate de estar físicamente protegido, esto incluye tener actualizada tu póliza de seguro, que tu automóvil esté en buenas condiciones, etcétera. Hay que ser precavido.

Aries y los Ángeles

El Arcángel Miguel te protege de las energías ásperas, pero también es necesario que tú tomes acciones.

Oración: Arcángel Miguel, te pido me protejas a mí y a mis seres queridos, mi automóvil, y mi hogar con tu escudo poderoso. Rodéanos con tu luz violeta, que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche y mantén a salvo a mis seres queridos.