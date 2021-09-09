Horóscopo de hoy Aries jueves 9 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... El ser de luz que te corresponde este jueves es: Arcángel Gabriel.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries y los ángeles
El Arcángel Gabriel está junto a ti para despertar en tu corazón las verdaderas fuerzas que habitan dentro de ti.
La energía angelical te aconseja que confíes en la fuerza interior que tienes y no permitas que otras personas te manipulen.
Las fuerzas de tu interior te proporcionan libertad, ¡dedícate a ello! Libérate del viejo mundo, de la dependencia y la escasez y dirígete a tu nuevo mundo.
Independientemente de lo difícil que a veces pueda parecer liberarte de los viejos conceptos o estereotipos, vale la pena seguir el camino.