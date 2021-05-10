Horóscopo de hoy Aries lunes 10 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la familia

¿Qué puede impresionar más a un niño que una extraordinaria cuenta-cuentos? Así eres tú, imaginativa, espontánea, divertida, con cientos de historias fantásticas del mundo de las hadas y los duendes, donde tú habitas por temporadas.

Sabes transmitir a tus hijos esa magnífica fuerza interior que posees, que no utilizas para sobreprotegerlos, al contrario, estás plenamente convencida de que merecen su propia libertad. Eso no significa que renuncies a la disciplina, y tampoco a las muestras de cariño. Todo el mundo sabrá en tu casa las tareas que debe cumplir, igual que podrá esperar tu aplastante abrazo de buenas noches.

¡Feliz día de las madres!