Horóscopo de hoy Aries lunes 11 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

La frialdad se cuela en las relaciones, las hace apáticas, las endurece, las hace rutinarias… Por ello, no debes permitir que se instale entre ustedes. Cada día, como hoy, hay que tener detalles que nos acerquen y nos cobijen el corazón.

Es preciso que tu ex pareja comprenda cuál es su lugar en tu vida, el pasado; y que ya no tiene cabida en lo que viene, el futuro.

Color de la semana: plata.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!