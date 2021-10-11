Horóscopo de hoy Aries lunes 11 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Este es un día para comenzar a romper el silencio y cerrar las grietas.
Horóscopo de hoy
Aries en el amor
La frialdad se cuela en las relaciones, las hace apáticas, las endurece, las hace rutinarias… Por ello, no debes permitir que se instale entre ustedes. Cada día, como hoy, hay que tener detalles que nos acerquen y nos cobijen el corazón.
Es preciso que tu ex pareja comprenda cuál es su lugar en tu vida, el pasado; y que ya no tiene cabida en lo que viene, el futuro.
Color de la semana: plata.