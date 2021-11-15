Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el amor

Te planteas la necesidad de eliminar las máscaras. Sabes que por imperativos del amor, todos mantenemos apariencias, ocultamos pensamientos e intenciones por no incomodar.

Este día, te gustaría que tú y tu pareja jugaran a revelarse secretos. Solo tienes que proponérselo. Será toda una experiencia. Si no tienes pareja, es necesario que valores tus sentimientos para abordar a la persona que te interesa.

Recuerda qué ha funcionado y qué no en el pasado, trata de aplicar lo bueno con este interés romántico. Esto te dará mayor seguridad y evitará que te sientas torpe. Verás que no estás perdido.