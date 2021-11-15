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Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Día de decir la verdad y ser valiente en todos los aspectos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en el amor
Te planteas la necesidad de eliminar las máscaras. Sabes que por imperativos del amor, todos mantenemos apariencias, ocultamos pensamientos e intenciones por no incomodar.

Este día, te gustaría que tú y tu pareja jugaran a revelarse secretos. Solo tienes que proponérselo. Será toda una experiencia. Si no tienes pareja, es necesario que valores tus sentimientos para abordar a la persona que te interesa.

Recuerda qué ha funcionado y qué no en el pasado, trata de aplicar lo bueno con este interés romántico. Esto te dará mayor seguridad y evitará que te sientas torpe. Verás que no estás perdido.

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