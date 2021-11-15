Horóscopo de hoy Aries lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Día de decir la verdad y ser valiente en todos los aspectos.
Aries en el amor
Te planteas la necesidad de eliminar las máscaras. Sabes que por imperativos del amor, todos mantenemos apariencias, ocultamos pensamientos e intenciones por no incomodar.
Este día, te gustaría que tú y tu pareja jugaran a revelarse secretos. Solo tienes que proponérselo. Será toda una experiencia. Si no tienes pareja, es necesario que valores tus sentimientos para abordar a la persona que te interesa.
Recuerda qué ha funcionado y qué no en el pasado, trata de aplicar lo bueno con este interés romántico. Esto te dará mayor seguridad y evitará que te sientas torpe. Verás que no estás perdido.