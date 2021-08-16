Horóscopo de hoy Aries lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Luna en el signo zodiacal de Sagitario para iniciar esta gran semana.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries en la vida
Te muestras receptivo con los demás, sobre todo en tu trabajo. Estás más afable y cercano a tu familia, en particular al ser amado.
Aries en la salud
Cuida más de tu cuerpo, estás dejando de hacer ejercicio y comiendo a deshoras, mantente en forma.
Aries en el amor
No te confíes, si has optado por mantenerte sin compromiso, viene algo nuevo en cuestiones amorosas.
Color de la semana: naranja.