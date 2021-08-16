Horóscopo de hoy Aries lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Te muestras receptivo con los demás, sobre todo en tu trabajo. Estás más afable y cercano a tu familia, en particular al ser amado.

Aries en la salud

Cuida más de tu cuerpo, estás dejando de hacer ejercicio y comiendo a deshoras, mantente en forma.

Aries en el amor

No te confíes, si has optado por mantenerte sin compromiso, viene algo nuevo en cuestiones amorosas.

Color de la semana: naranja.