Horóscopo de hoy Aries lunes 26 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Tenemos la Luna en el signo zodiacal de Piscis, una Luna romántica. Esto puede significar que tus pilas estén un poco bajas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Saturno dice que es tiempo de poner las promesas a prueba, es muy fácil y no cuesta nada el prometer. Podría ser que alguien te mire a los ojos y te diga: "Quiero que sepas que he cumplido mi promesa" y viceversa.

Tu color de la semana: verde, te dará alegría y energía.