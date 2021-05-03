Horóscopo de hoy Aries lunes 3 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Deberás a aprender a escuchar a tu interior y sanar tu espíritu al máximo. Dedica un poco de tiempo a la meditación.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Iniciamos la semana comprendiendo que la fe y la espiritualidad trabajan a nuestro favor, eliminando creencias, no es Dios, es tu creencia lo que te separa del espíritu.
Tu decreto de la semana: “Yo soy el poder del perdón que se manifiesta, no exculpando a los que me dañaron, sino comprendiendo que en la vida suceden cosas y hay que aceptarlas y adaptarnos para seguir”.
Tu color de la semana: Violeta.