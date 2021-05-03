Horóscopo de hoy Aries lunes 3 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Iniciamos la semana comprendiendo que la fe y la espiritualidad trabajan a nuestro favor, eliminando creencias, no es Dios, es tu creencia lo que te separa del espíritu.

Tu decreto de la semana: “Yo soy el poder del perdón que se manifiesta, no exculpando a los que me dañaron, sino comprendiendo que en la vida suceden cosas y hay que aceptarlas y adaptarnos para seguir”.

Tu color de la semana: Violeta.