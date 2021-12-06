Horóscopo de hoy Aries lunes 6 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

aprovecha tu sexto sentido en la toma de decisiones, porque podría resultarte de mucha ayuda. Además, también contarás con buenos aspectos para hacer proyectos y relaciones fuera de tu entorno habitual, así como también para los asuntos legales que puedas tener pendientes.

Aries en el dinero

Este será un día de éxito en las inversiones. No obstante, deberías evitar tomar medidas extremas en el ámbito del trabajo, especialmente a la hora de cerrar alguna negociación. El tacto y la perspicacia serán tus mejores aliadas.