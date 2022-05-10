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Horóscopo de hoy Aries martes 10 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Ama a tu familia.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
La madre Aries es un ejemplo de conciliación familiar. Como mujer es independiente, activa y trabajadora y, como madre, implicada y generosa. Anima a sus hijos a emprender nuevos retos y proyectos ambiciosos. Les inculca su propio rechazo a la mediocridad y que los objetivos no se alcanzan si no es con esfuerzo y constancia.

Es cariñosa y cercana con los niños y sabe como comunicarse con ellos pero, como aspecto menos atractivo de su faceta materna, la nativa de este signo resta algo de importancia a la diversión, como si toda actividad tuviera que tener un sentido didáctico. Feliz día de las madres.

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