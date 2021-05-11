Horóscopo de hoy Aries martes 11 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Luna nueva en el signo zodiacal de Tauro. Las circunstancias sacarán a flote sentimientos que te negabas a reconocer, no asumas una actitud indiferente, demuestra tus emociones y el amor que sueñas se hará realidad.

Irradiarás sensualidad y encanto, hoy llegará a tu vida alguien muy especial que en poco tiempo se ganará tu corazón, será una relación donde recibirás y darás mucho afecto.

Aries en el trabajo

En el trabajo hablarás claro y tendrás respuestas positivas, pero evitarás discusiones sin importancia.