Horóscopo de hoy Aries martes 2 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Estás muy filosófico últimamente.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries en la vida
Definitivamente, la frivolidad no es lo que va a despertar tu interés. Vas a estar buscando algo que pueda explicarte de manera unificadora y real el por qué de tu sentir y tu existencia.
Con Plutón y Mercurio en la zona nueve de tu rueda zodiacal, uno de los propósitos va a ser "encontrarte" para adquirir trascendencia. Se te van a sumar alas poderosas a tu energía de fuego con las que vas a estar viajando a tu espacio interior para ampliar tu conciencia y conexión con el afuera.
Es tiempo para reconsiderar creencias y cambiar puntos de vista que dabas por inamovibles. Con un telescopio mayor, vas a poder vislumbrar horizontes de más sabiduría que puedan sacudirte hasta hacerte florecer.