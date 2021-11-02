Horóscopo de hoy Aries martes 2 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Definitivamente, la frivolidad no es lo que va a despertar tu interés. Vas a estar buscando algo que pueda explicarte de manera unificadora y real el por qué de tu sentir y tu existencia.

Con Plutón y Mercurio en la zona nueve de tu rueda zodiacal, uno de los propósitos va a ser "encontrarte" para adquirir trascendencia. Se te van a sumar alas poderosas a tu energía de fuego con las que vas a estar viajando a tu espacio interior para ampliar tu conciencia y conexión con el afuera.

Es tiempo para reconsiderar creencias y cambiar puntos de vista que dabas por inamovibles. Con un telescopio mayor, vas a poder vislumbrar horizontes de más sabiduría que puedan sacudirte hasta hacerte florecer.