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Horóscopo de hoy Aries miércoles 14 de julio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Puede ser un día propicio para firmar algún contrato o documento importante.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Es un día muy positivo para este signo zodiacal, con fiestas por venir y un día lleno de satisfacción.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

El número 3 está de tu lado y te cargará de buenas vibras. Es un buen día para tener una cita sentimental o una cena romántica.

Tu número de la suerte: 12

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