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Horóscopo de hoy Aries miércoles 28 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... En el ámbito familiar todo comienza a calmarse satisfactoriamente, podrás disfrutar de paz a su alrededor

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el trabajo

El proyecto que llevas adelante, o piensas iniciar, tiene perspectivas prometedoras. Aún así, no te generes expectativas desmesuradas o inmediatas, para así evitar frustraciones.

Aries en el amor

En el terreno amoroso, pareces profundizar tu relación con alguien, aunque aún quedan varias etapas por transitar.

Aries en la familia

La consolidación de cierta situación familiar te brindará tranquilidad y satisfacción.

Aries en la salud

Pareces gozar de buena salud, sigue cuidándote.

Tu número de la suerte: 765.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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