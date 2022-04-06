Horóscopo de hoy Aries miércoles 6 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Ya deja cerrar ese momento difícil.
Aries en la vida
Fluye y deja de pensar las cosas, pues lejos de ayudarte a ti mismo, te estás hundiendo. Es momento de decir lo que te lastima y pon en orden y prioridad a tu persona. Vienen bendiciones, pero tienes que dejar de aferrarte al pasado, tienes que cerrar ciclos. Esta luna sacará tu lado artístico y te sentirás a gusto con ello.
Andas con mil y un ideas en la cabeza últimamente, sin embargo, hay una que te roba el pensamiento, te está separando de esa persona y es un buen momento para que hables con ella, para que retomes esa conversación pendiente, para que haya un acercamiento. Eso sí, no lo confundas con tu pasado y con quien te ha causado daño del cual te ha costado bastante avanzar y dejarlo atrás, no retrocedas.