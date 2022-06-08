Horóscopo de hoy Aries miércoles 8 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

¿Sabes eso que se dice sobre que después de la tormenta llega la calma? Pues más o menos así será tu día, solo que el chaparrón que te espera va a ser maravilloso. Podrás con ello, por supuesto, pero mal lo vas a pasar. Para salir de este pozo tendrás que echarle iniciativa, cosa que no te importará, pero también bajarte un puntito en cuanto a la interminable lista de metas que te has impuesto a ti mismo.