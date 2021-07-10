Horóscopo de hoy Aries sábado 10 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Buscas ayuda casi incansablemente, pero te niegas a recibirla, es una contradicción; sientes que eres fuerte y puedes con todo, pero dentro de ti hay una persona temerosa de todo, que huye de las posibles soluciones. Muchas veces buscas apoyo emocional en cosas que a la larga no terminan de ayudarte.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tu amor por la naturaleza te trae nostalgia, recuerdas a una persona muy importante en tu vida, y eso a veces te obliga a decir no a nuevas relaciones, ya sea amorosas o simplemente de amistad, y todo por el miedo a perderlo.

Un viaje o mudanza te trae de mal humor y muy preocupado, porque realmente no quieres hacerlo, en tus pensamientos está la idea de que si no se concreta, el mundo se te viene encima.