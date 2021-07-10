Horóscopo de hoy Aries sábado 10 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... El temor de que no se concreten los planes, que con tanto cariño anhelas, está siempre presente.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Buscas ayuda casi incansablemente, pero te niegas a recibirla, es una contradicción; sientes que eres fuerte y puedes con todo, pero dentro de ti hay una persona temerosa de todo, que huye de las posibles soluciones. Muchas veces buscas apoyo emocional en cosas que a la larga no terminan de ayudarte.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tu amor por la naturaleza te trae nostalgia, recuerdas a una persona muy importante en tu vida, y eso a veces te obliga a decir no a nuevas relaciones, ya sea amorosas o simplemente de amistad, y todo por el miedo a perderlo.
Un viaje o mudanza te trae de mal humor y muy preocupado, porque realmente no quieres hacerlo, en tus pensamientos está la idea de que si no se concreta, el mundo se te viene encima.