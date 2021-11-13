Horóscopo de hoy Aries sábado 13 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el trabajo

No te dejes llevar tanto por tus ideas en el trabajo, tienes que escuchar a otros, alguien te hará un comentario sobre esto, tienes que comenzar a escuchar más a los demás, podrías aprender muchas cosas.

Aries en el amor

El amor se encuentra calmo y seguirá así mientras así lo quieras. Tu relación de pareja va muy bien, pero es probable que haya perdido un poco de pasión, esto es muy común cuando se pasa mucho tiempo juntos, no dejes que se apaguen las ganas de estar con la otra persona y de compartir la intimidad.

Si estás soltero, alguien tiene sus ojos puestos en ti desde hace ya un tiempo, te hará una invitación, pero no te sientes en la disposición de aceptar, si lo haces podrías pasar un muy buen momento, no te arrepentirás.