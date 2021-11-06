Horóscopo de hoy Aries sábado 6 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Momento para reflexionar sobre el dinero y los gastos.
Aries en el dinero
El dinero está muy presente en tu vida, pero has olvidado el último momento cuando querías estar mucho más tranquilo con los gastos, las entradas y salidas, hay que comenzar a disfrutar más de la vida.
Aries en la vida
Tienes un pequeño problema que solucionar, y no lo vas a ver a menos que te des cuenta de las cosas que están apareciendo en tu camino.
Cuando estás esperando consejos de personas que quieres mucho, no siempre vas a recibir lo que quieres, a veces vas a escuchar palabras duras y debes aceptarlas.