Horóscopo de hoy Aries viernes 1 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Se pueden esperar cambios, y esto termina influyendo en tu rutina y tus tareas.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Iniciamos el mes con la Luna en el signo zodiacal de Leo, ideal para el amor. Gran trígono de la Tierra en el cielo. La Luna creciente en Capricornio se conecta a Plutón retrógrado y se une a Marte y Mercurio en Virgo; y Urano en Tauro. ¡Qué día de cambios, giros, renovación y progreso!
Es posible que nos sintamos más libres a partir de este día de alguna manera.
Aries en el trabajo
Es posible que debas trabajar en algo nuevo y eso te sacará de tu zona de confort. Aprende a adaptarte.