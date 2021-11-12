Horóscopo de hoy Aries viernes 12 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en el amor

Sospechas sobre la posible infidelidad de tu pareja, estás perdiendo la confianza en él o ella. No te pongas en este plan, tu imaginación es verdaderamente creativa y te hace desconfiar y creer cosas que no son ciertas.

No tienes que temer, si es fiel. Si aun no estás en pareja, la persona que te atrae tiene una muy buena opinión de ti. Lo mejor es que es una imagen muy cercana a lo que realmente eres, sin embargo, esta persona a quien le gustas, piensa que tienes pareja y es tímido para preguntar. Esta persona, cree que tu amigo o amiga con quien siempre estás, es tu amado, aclara cuanto antes las cosas.