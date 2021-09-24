Horóscopo de hoy Aries viernes 24 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la salud

Has estado trabajando muy duro estos últimos días, aprovecha este fin de semana para ir a las aguas termales o probar un masaje, tu cuerpo te lo agradecerá.

Es importante saber relajarse y evadirse del estrés diario que nos provoca el trabajo.



Aries en el trabajo

Hoy no te hagas la víctima, debes afrontar la situación y dar la cara, te ganarás el respeto de tus compañeros si no te escondes.