Horóscopo de hoy Aries viernes 7 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Debes ser muy paciente con tu pareja, relajarle antes para que el momento sexy sea más placentero. Te recomiendo usar aceititos; puede ser muy excitante.

No hagas planes, terminarás haciendo algo sorprendente esta noche. Prepárate para todo, lo cierto es que lo que suceda será excitante y sexual.

Una noche de cambios; prepara tu guardarropa para que todo pueda pasar. Es una noche misteriosa y repleta de poder.