Horóscopo de hoy Aries viernes 9 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Llegó el momento de dar el último adiós, o bien, de prepararse para ese momento de ruptura que ya se veía venir hace algún tiempo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aunque las despedidas siempre están llenas de mucho dolor y de recuerdos nostálgicos que comprimen el alma, debes tener en cuenta que la ley de la causalidad actúa en perfecta sincronía con el Universo y que las circunstancias debieron ocurrir en esa medida exacta.

Ahora debes mirar hacia adelante y ver el lado bueno de las cosas, como por ejemplo, la libertad de la cual gozarás a partir de ahora. Recuerda que la hora más oscura es la que antecede al amanecer.