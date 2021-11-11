Horóscopo de hoy Géminis jueves 11 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... No dejes de orar por tu alma gemela, pronto se conocerán.
Géminis y los Ángeles
Los Ángeles del Romance te están ayudando, las oraciones acerca de tu vida amorosa han sido escuchadas y respondidas. Existe un grupo de seres etéreos llamados Ángeles del Romance que específicamente se enfocan en situaciones del corazón. Estos Ángeles te están dando la guía intuitiva, preparándote para el gran amor.
Oración: Ángeles Guardianes de mi alma gemela, gracias por prepararla a ella o él y a mí para el amor, por motivarnos a hacer cambios desde el corazón, y por darnos la oportunidad de conocernos. Gracias por ayudarnos a reconocernos y a tener el valor de decir “Hola” y con el tiempo desarrollar una verdadera relación íntima.
Géminis en el amor
Para manifestar el amor del alma gemela, deberás expresar las cualidades que deseas en tu pareja. Mientras más escuches tu intuición, tus oraciones de manifestar una relación amorosa serán respondidas de manera más rápida.
Géminis en la salud
Es probable que los Ángeles del Romance te pidan hacer cambios saludables en tu forma de vida, enfócate en tu salud; aprende hobbies interesantes. Momento de hacer amigos nuevos.