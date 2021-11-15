Horóscopo de hoy Géminis lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja, ni opines en voz alta lo que piensas. De insistir con la hostilidad, vas a pasar como alguien con celos, que no sabe controlarse y ni siquiera desea compartir.

Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Si estas soltero, este es un buen día para que analices las actitudes que te han complicado las relaciones hasta el momento actual.

Géminis en la vida

No viene mal un ejercicio de autocrítica que te permita conocerte mejor, de esta forma encontrarás un amor más sincero y duradero. Hay que saber escuchar más y ser tolerante.