Horóscopo de hoy Géminis miércoles 17 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... Hay que darle tiempo al cuerpo para que se recupere, necesitas alinear tu centro energético.
Géminis en la salud
Tu cuerpo cuenta con una serie de centros energéticos que no están del todo alineados. Es preciso que las emanaciones biomagnéticas fluyan con libertad y fuerza. Coloca tres cristales de cuarzo sobre tu cuerpo acostado, uno sobre tus pies entrelazados, otro sobre tu vientre y el último sobre tu frente.