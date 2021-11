Horóscopo de hoy martes 23 de noviembre de 2021 con Padme Vidente

Aries: Tus amigos te presentarán a alguien que te gustará, es tu momento de te conocer gente nueva y enamorarte. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Es buen momento para salir a cenar fuera con tu pareja. Tendrás varias citas tanto laborales como sentimentales, prepárate para la convivencia. Analiza bien el discurso o lo que hablarás con tus compañeros de trabajo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Dudas de tu camino y no sabes bien a dónde dirigirte, recuerda cómo fue que comenzaste y el trayecto que has vivido, tienes que hacer caso a tus sentimientos, ellos saben bien lo que debes hacer y te dirán qué camino tomar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Disfruta de una salida romántica con tu pareja. Es momento de dejar atrás todo eso que les hace pelear. Momento de paz y amor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Día de muchas emociones, prepárate y guarda energías, habrá mucha pasión durante la noche. Hay que ser más paciente y no tan explosivo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Momento para pensar bien lo que afecta tu salud. Debes proponerte metas que te brinden mejor estabilidad emocional y física. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Tienes que invitar a salir a esa persona, solo así dejará de ser un misterio para ti. A tu relación le hace falta más sexualidad, no se limiten en la pasión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Te decepcionas de tu nuevo amor o de quien te gusta. No te cases con la idea ni con las apariencias, siempre es bueno conocer más a la persona y no ilusionarse antes de tiempo.

Ve tu horóscopo completo aquí...

Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Se acerca una etapa de depresión, debes estar preparado mentalmente para los cambios que se avecinan. Necesitarás ayuda para salir de la tristeza, no dudes en refugiarte con quienes más amas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Momento de darle un giro a tu relación amorosa, olvida las actitudes frías y la desatención, si amas a esta persona, tienes que adaptarte a ella y ella a ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: No tienes que retomar conductas malas del pasado. Debes tener más confianza en ti y continuar luchando por la vida, a veces te hundes en la flojera y eso te cobrará factura después. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Día para dejarte amar y amar a tu pareja, no dejen que los conflictos se apoderen de la relación. Para lograr el éxito, tienes que ponerte a trabajar muy duro. Ve tu horóscopo completo aquí...