Horóscopo de hoy martes 5 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Tu buena racha puede levantar algunas envidias, no hagas caso, no escuches chismes, empieza tus días con felicidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Si tenías algún problema de salud, en este momento se queda atrás y vuelves a sentirte fuerte y vital, con ganas de seguir comiéndote el mundo. Es importante que pongas atención a la libertad, te puedes estar sintiendo agobiado, agobiada por alguien, es momento de hablarlo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Sal de la rutina, emprende vuelo en lo que amas hacer y escucha a tu corazón. Ya no caigas en relaciones que te dañan, aprende a analizar a tus pretendientes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Estarás lleno de proyectos o reestructuras, así que tendrás que organizarte muy bien para sacar adelante cada plan. Si estás pensando que es momento de hacer algo por tu propia cuenta, este día está totalmente a tu favor para empezar y darle empuje a tus sueños. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tus deseos empiezan a concretarse, tus sueños ya no son una duda, ahora todo lo ves y lo tocas, tendrás días muy afortunados, disfrútalos. Cuando haces las cosas con y desde el corazón lo único que puedes esperar son caminos abiertos, así que no dejes de caminar por el camino al que tanto te costó llegar, que por ahí solo te esperan cosas buenas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: No llores más en silencio, deja salir ese sentimiento fuera de ti, no te culpes, no has perdido nada. Todo lo contrario, ganaste una nueva oportunidad de vivir y saber empezar con el pie derecho. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Sigues sin avanzar, pero estás parado solamente por ti, no has puesto la energía necesaria para que los proyectos se te den rápidamente. Has descuidado a tu pareja, amigos, familia, pero es tiempo de ponerle remedio, llámalos, escríbeles, convive ya. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Los cambios que has presentado en tu vida, para ti son difíciles de comprender, sin embargo, la mayoría de estos cambios te beneficiará a un mediano o corto plazo, acéptalos. Hay que mirar hacia adelante y decir adiós para siempre a lo que tira de ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: A todos les llega su momento de brillar, tienes mucho camino por delante, muchas experiencias nuevas que no has vivido. Deja al tiempo fluir en tu vida y estate atento a su cambio. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Quizá por la tarde sientas la energía con contratiempos y demoras, pero al finalizar, todo empezará a mejorar, verás la luz. No desesperes, recuerda que el peso de las situaciones no nada más es tuyo, hay más personas a tu alrededor que son parte de las dificultades, así que habla con ellas y dales su parte de carga, solo así podrás avanzar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Te quejabas del estrés que hay en estos días, pero no es nada comparado a lo que se viene, aprende a controlarte, piensa antes de actuar, ya que puedes afectar a terceros e incluso a ti por comentarios que realmente no querías decir. Tu corazón quiere llenarse de pasión, de amor, de cariño. Y no hace falta enamorarse, pero sí que disfrutes sanamente de algunas historias de amor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Quien la sigue la consigue y estás orgulloso de ello, de ser así. Disfruta de los éxitos que vienen y aunque por momentos estés destrozado, recuerda que al final, merecerá la pena. Ve tu horóscopo completo aquí...