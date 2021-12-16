Horóscopo de hoy Tauro jueves 16 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Un día bastante agradable para ti, estarás lleno de momentos bellos y nada te preocupará, sabes que siempre haces todo con tiempo y eres muy responsable. Disfruta de esta tranquilidad, siempre merecerás un buen descanso por todo lo que haces. Por otro lado, pensarás en ideas bastante creativas para llevar tu vida, aprovecha esta ingeniosidad y lúcete como siempre.