¿Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma regresaron?

Recientemente, la conductora Claudia Lizaldi se volvió el centro de atención, ya que volvió a aparecer junto al empresario Pedro Moctezuma, lo sorprendente de esta situación, es que el 12 de septiembre, la pareja dio a conocer su separación en las redes sociales.

Un hecho que sorprendió a los seguidores de la actriz, ya que muchos se cuestionaron qué es lo que estaba pasando entre el empresario y la conductora. Sin embargo, al poco tiempo la pareja fue captada y no solo eso, sino que se dio a conocer que estaban de viaje en Japón, mientras una fuerte polémica estaba a su alrededor.

¡Claudia Lizaldi estrena novio! El empresario Pedro Moctezuma [VIDEO] Claudia Lizaldi revela que está estrenando novio, se trata del empresario Pedro Moctezuma. Además, Eugenio Derbez cumplió años y celebró en familia.

¿Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma volvieron?

Todo parece indicar que ambos decidieron darse una segunda oportunidad en el amor, después de que fueron captados discutiendo en público. Fue justamente hoy, 18 de septiembre, cuando todo cambió.

Claudia Lizaldi sorprendió en sus redes sociales, pues la publicación que anunciaba su separación había sido borrada y ahora, se había compartido un video en el que aparecen los enamorados. Pero eso no es todo, ya que el video aunque se trata de algo laboral, en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, la conductora está compartiendo algunos momentos con el empresario.

Recordemos que, la pareja había sido captada teniendo una discusión, tras ese polémico momento, la conductora confirmó su separación del empresario, aunque ahora parece ser que las cosas han cambiado.

Finalmente, ante esta situación tan confusa, muchos usuarios en redes sociales mostraron su apoyo a Claudia Lizaldi, y aseguraron que Pedro es una persona agresiva, por lo que la decisión de la conductora habría sido la mejor para sus fans. Sin embargo, hasta el momento no han confirmado que nuevamente están juntos como pareja.

