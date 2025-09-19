Shakira sorprendió a sus fans al aparecer en tienda de Polanco

La cantante Shakira se ha convertido en una de las artistas más importantes a nivel internacional, desde que se dio a conocer su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, los seguidores de la colombiana enloquecieron e hicieron todo lo posible por conseguir entradas a su show.

Incluso, en algunos países como México, la cantante decidió abrir muchas más fechas de las esperadas con tal que su público pudiera disfrutar de sus más grandes éxitos. Sin embargo, Shakira preparó una sorpresa para su público mexicano y fue fuera de los escenarios donde dejó a todos sin palabras.

¿Qué estaba haciendo Shakira en Polanco?

Y es que, se dio a conocer que la cantante se presentó una reconocida tienda en la zona de Polanco en la Ciudad de México, pues una marca organizó un evento en donde Shakira era una de las invitadas. En el lugar varios seguidores ya estaban esperando a la famosa.

Cabe mencionar que esta parada fue unas horas antes de una de sus presentaciones planeadas en el Estadio GNP Seguros, donde ya tiene doce presentaciones. Además, se detalló que Shakira tiene preparadas varias sorpresas, una de las más esperadas es la participación de Danna con quien va a cantar el tema ‘Soltera’.

Recordemos que el regreso de Shakira a los escenarios ha marcado algo histórico, pues la famosa se ha convertido en una de las artistas con llenos totales y no solo eso, que ha sorprendido a su público con todo un show nuevo que ha montado para sus fans.

¿Qué canciones forman parte del setlist de sus conciertos?