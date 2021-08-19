Horóscopo de hoy Tauro jueves 19 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Date la oportunidad de poner otras cosas en tu vida que sí te sean útiles.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en la vida
El de hoy puede ser magnífico para poner orden en tus asuntos, porque arreglar todo aquello que no esté en su lugar, dará paso, no solo a una mayor claridad en tus espacios, sino en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y, por ende, atraerás cosas mejores.
Aleja todo lo que no deseas o no necesitas, de todo aquello que ha dejado de cumplir su propósito y ocupa un lugar en tus espacios, privándote de tener mayor claridad.