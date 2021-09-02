Horóscopo de hoy Tauro jueves 2 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

Adrameleck, Ángel Rey del Fuego, representa todo lo relacionado con la ansiedad, la angustia y la alteración.

En el campo de la salud se presentarán momentos delicados en los que están implicados los sufrimientos. Este ángel representa el acrecentamiento de todo lo que a veces no puedes dominar. Representa enfermedades mentales.

Los sufrimientos se presentarán también en cuestiones de salud, por lo que pasarás por períodos muy delicados. Mantén la mente activa para evitar inconvenientes mayores.