Horóscopo de hoy Tauro jueves 24 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu ángel te ayuda a aclarar la energía a tu alrededor y a acudir a tu sabiduría interior si debes tomar decisiones.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Jophiel favorece los estudios y te ayuda a liberar adicciones de todo tipo. Puedes invocarlo con velas amarillas y cada que necesites iluminación pídele que te cubra con su luz.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
La esencia de menta te ayuda a despejar la mente y, visualizando el color amarillo, puedes sentir la energía, claridad y sabiduría de este arcángel.
La conexión espiritual será tu mejor aliada, aprende a confiar en el destino y a soltar aquellas situaciones que no dependen de ti. Encontrarás ayuda celestial y personas que harán las veces de ángeles protectores.
Feliz hoguera de San Juan