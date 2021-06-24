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Horóscopo de hoy Tauro jueves 24 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tu ángel te ayuda a aclarar la energía a tu alrededor y a acudir a tu sabiduría interior si debes tomar decisiones.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro y los ángeles

Jophiel favorece los estudios y te ayuda a liberar adicciones de todo tipo. Puedes invocarlo con velas amarillas y cada que necesites iluminación pídele que te cubra con su luz.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

La esencia de menta te ayuda a despejar la mente y, visualizando el color amarillo, puedes sentir la energía, claridad y sabiduría de este arcángel.

La conexión espiritual será tu mejor aliada, aprende a confiar en el destino y a soltar aquellas situaciones que no dependen de ti. Encontrarás ayuda celestial y personas que harán las veces de ángeles protectores.

Feliz hoguera de San Juan

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