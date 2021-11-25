Horóscopo de hoy Tauro jueves 25 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Escucha atentamente el llamado divino.
Tauro y los Ángeles
Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad, este es el mensaje divino para ti. Existe un sentimiento importante que tratas de ignorar. Por más que trates de negarlo, intenta ser honesto contigo. El Arcángel Miguel afirma que el enfrentamiento con la verdad, será reconfortante, y te dará la claridad y dirección que buscas. Has intentado ignorar el llamado de tu interior por miedo a los cambios que esto pueda traer a tu vida.
Oración: Agradezco tu apoyo al ayudarme a enfrentar mis sentimientos con gracia y aceptación para ser amorosamente honesto conmigo y los demás. Gracias Arcángel Miguel por otorgarme el valor y la fuerza.
Tauro en la vida
Sana o aléjate de situaciones enfermizas. No te comprometas. Enfrenta tus miedos. Mantén pensamientos de amor acerca de ti.