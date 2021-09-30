Horóscopo de hoy Tauro jueves 30 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

Los ángeles quieren recordarte que nunca es demasiado tarde para empezar, enseñar, rentrenar o profundizar en cierta área.

De igual forma, los ángeles desean mencionar que el conocimiento y la sabiduría son dos cosas diferentes, y que, para ser llamado sabio, es necesario que el conocimiento puramente racional y la lógica se conjuguen con tus experiencias, inteligencia emocional y sistema de valores.

Si tienes dudas acerca de un asunto importante, esta energía ofrece una señal muy clara de que se te ha concedido la sabiduría necesaria para tomar la decisión correcta.

