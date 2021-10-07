Horóscopo de hoy Tauro jueves 7 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Jofiel.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Jofiel te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado, que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida llena de alegría y amor ilimitados.
Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalados por la amargura.
Permite que Jofiel te libere de esta carga. Cantando "Ha" tres veces, tu chakra del corazón se sentirá cambiado y animado.