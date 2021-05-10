Horóscopo de hoy Tauro lunes 10 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la familia

Durante los primeros años, te desharás en mimos y caricias, y defenderás a los niños de todos los peligros.

Conseguirás inculcarles valores como la honestidad y la valentía de los que tú haces buen uso. Sin embargo, posiblemente choques con ellos en sus años de adolescencia ¿no te lo explicas?, es fácil, piensa que muchas veces te mostrarás inflexible y terca ante los confusos cambios de esta edad, y además no soportas la ociosidad y el desaliño, ¡menos aguantas los desplantes!, ¿ahora lo ves claro, verdad?

No te preocupes, cuando crezcan un poco más encontrarán en ti a una excelente amiga, incluso aprenderán a valorar tu sano sentido del humor.