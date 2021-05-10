Horóscopo de hoy Tauro lunes 10 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tauro, vivirás distintas fases en la relación con tus pequeños, por lo que tendrás que vivir al máximo cada una.
Horóscopo de hoy
Tauro en la familia
Durante los primeros años, te desharás en mimos y caricias, y defenderás a los niños de todos los peligros.
Conseguirás inculcarles valores como la honestidad y la valentía de los que tú haces buen uso. Sin embargo, posiblemente choques con ellos en sus años de adolescencia ¿no te lo explicas?, es fácil, piensa que muchas veces te mostrarás inflexible y terca ante los confusos cambios de esta edad, y además no soportas la ociosidad y el desaliño, ¡menos aguantas los desplantes!, ¿ahora lo ves claro, verdad?
No te preocupes, cuando crezcan un poco más encontrarán en ti a una excelente amiga, incluso aprenderán a valorar tu sano sentido del humor.